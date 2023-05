Portugali rallit juhtinud Tänak oli rahulolev: läks paremini kui ootasin

Kolmanda kiiruskatse järel olnud rehvivahetusalas rääkis Tänak WRC All-Live'ile antud intervjuus, et on hommikuga rahul.

Kusjuures Tänak arvas, et eest startijatel praegu väga halb seis isegi ei ole. «Esimesel katsel lähtekoht mõjutas, aga ülejäänutel ei tekitanudki ees startimine erilist kahju. Teed on üsna liivased. Mõnes kohas läheb tee isegi veidi katki, nii et polegi eriti hea sõita. Ütleks, et esimesena polegi täna eriti halb startida,» rääkis Tänak.