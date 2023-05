Tragöödia: välja vahetatud jalgpallur kukkus kokku ja suri

Kronen Zeitungen kirjutab, et traagiline vahejuhtum leidis aset Ribnitzer SV ja SG Einheit Kenzi vahelises kohtumises, mis peeti kolmapäeva õhtul.

Kohtumise 17. minutil kukkus just välja vahetatud SG mängija platsi kõrval kokku. Mängijad ja kohtunikud reageerisid kiirelt ning meest hakati elustama. 10 minuti pärast jõudsid ka parameedikud.

33-aastane mees viidi Rostockis asuvasse haiglasse, kuid peagi tuli uudis, et te´ma elu ei õnnestunud päästa.

«See kõik on nõme. Kõik on šokis. See läheb kõigile naha alla, eriti neile, kes seal olid,» rääkis Kenzi klubi eestvedaja Frank Brücker. Mõni aeg hiljem meenutas lahkunud jalgpallurit ka kohalik alaliit.