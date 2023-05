Neuville on WRC-sarja tuleviku pärast mures: keegi ei saa aru, kui drastiline olukord on

Kõige tõenäolisem on, et WRC-sari jätkab vähemalt kuni 2026. aastani suures osas praeguste regulatsioonidega, kuigi 2025. aastast võivad mõned muudatused tulla. Mis saab 2027. aastal, on veel lahtine.

«Ma olen väga kaua rallis olnud, mul on palju kogemusi. Ma isiklikult arvan, et koroonaviirus andis kindlasti WRC-le väga kõva hoobi,» rääkis Neuville Motorsport.com-ile.

«Enne koroonaviirust olid asjad suhteliselt head, aga pärast seda on minu jaoks WRC allamäge läinud. Ja mul on tunne, et keegi ei mõista, kui drastiline olukord on. Aga sõitjana sa tunnetad seda meedia kohaloleku järgi. Ma tunnen seda Belgias. Kedagi ei huvita enam väga WRC,» jätkas belglane.

Tema sõnul ei ole tootjad enam sarjaga nii seotud kui varem ning nüüd tuleb reageerida. Ühe näitena tõi ta selle, et näiteks F1-s suudetakse isegi keset hooaega võistluste formaati muuta.

«Me elame ajal, kui keegi ei taha enam jälgida autosid metsa vahel sõitmas. Jah, see on muljetavaldav, kui sa oled kohapeal, aga kui jälgid telekast, siis ei ole asi sama. Ma ei ole öelnud, et mõni tootja lahkub, aga kui palju aastaid on sellest, kui keegi liitus?» rõhutas Neuville. Olgu mainitud, et viimane uus tootja WRCs oli Toyota, kes taasliitus sarjaga 2017. aastal.

Neuville’i sõnul peavad promootor ja rahvusvaheline autoliit (FIA) rohkem suhtlema tiimide ja sõitjatega, kuidas asju teisiti teha.