Ott Tänak: aken, kus auto töötab, on kitsas

Päeva parima esituse tegi Tänak ralli pikimal katsel (37,24 km), kus kaotas Rovanperäle vaid 3,3 sekundiga. Siiski tunnistas M-Spordi sõitja, et tal on suured probleemid auto vedrustusega. «Ma sõidan metsiku hobusega,» teatas ta.

Seejärel küsiti, miks Tänak on sel nädalal nii palju hobustega seotud võrdluseid tehtud. «Meil on üks hobujõud, mida proovime siin hallata,» vastas Tänak.

Kas auto on tõesti nii hull, et tekib tunne, nagu poleks varem ralliautoga sõitnud? «Aken, kus auto töötab, on päris kitsas. Katselt katsele võib tunne väga erinev olla. See on meie nõrk koht. Peame saama auto igal pool ühtlaselt tööle,» tunnistas 2019. aasta maailmameister.