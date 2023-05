Tänaku meeskonnakaaslane selgitas katkestamise tagamaid

«Enne väljasõitu tabasin midagi ja sealt lendasin sõidujoonest välja. Edasi juba puudutasin seina. Auto sai väga palju kannatada. Kahjuks oli seda võimatu ka parandada,» selgitas prantslane, kes selgitas ralliportaalile Dirtfish, et tema legendis säärast kohta kirjas polnud.

«Võib-olla jäi mul see märkamata. See on imelik, sest sõitsin siit mitu korda mööda, ent polnud ilmselt piisavalt valvas. Kokkuvõttes poleks tohtinud kurvist nõnda seest läbi sõita.»