Neuville’i poodiumikoha keeras kihva mehaaniku eksimus

Neuville ei tea veel konkreetselt, mis turboprobleemi tekitas, kuid kahtlustab, et tegemist oli mehaaniku inimliku eksitusega. «Praegu on raske anda täpseid üksikasju, kuid tundub, et eileõhtuse teeninduse ajal on toimunud väike inimlik viga. Auto suitses, nad pidid muutma palju osi, tegutsesid plaanid järgi, kuid kahjuks juhtus inimlik eksitus, mis viis täna hommikuse ebaõnnestumiseni,» ütles Neuville DirtFishile.