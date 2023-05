VIDEO ⟩ Sordo pühendas poodiumikoha varalahkunud Breenile: aitäh, et olid kogu nädalavahetuse minuga

«See on sulle, Craig! Aitäh, et olid kogu ralli nädalavahetuse minuga,» lausus Sordo vahetult pärast finišit raadiosides. Hiljem kommenteeris ta kõike WRC All-Live'ile antud intervjuus.

«Soovin tänada Craigi, kes oli minuga nendel päevadel. Ta sundis mind viimasel piiril pingutama. Pühendan selle poodiumikoha nii Craigile kui ka tema emale ja isale. Lubasin neile, et sõidan Portugali rallil just sellise kiivriga ja tegin seda nende nimel,» ütles Sordo, kelle kiiver oli Portugalis Iirimaa lipu värvides.

«Tegin just nõnda nagu Craig mulle Rootsis ütles. Helistasin talle ja ütlesin talle: «Nüüd olid sa alles kiire!» Ta vastas, et nüüd on pinged minu õlul. Craig nüüd on sinul pinged, sest ma olen tagasi!»