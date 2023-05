Rovanperä ei oota järgmiselt MM-etapilt võitu: see ralli meeldib mulle kõige vähem

Soome meediale tunnistas Rovanperä mõnevõrra üllatavalt ja otsekoheselt, et järgmine aeglastes ja kuumades oludes sõidetav Sardiinia MM-ralli pole tema jaoks just kuigi ahvatlev.

«Sardiinias pole mul suuri ootusi. See on võistlus, mis mulle kindlasti kõige vähem meeldib. Õnneks on meil nüüd all head punktid, nii et saame seal edasi künda. Vaatame, mis sealt tuua saab,» ütles Rovanperä Ilta-Sanometele.