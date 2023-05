WRC-sõitjad asusid «sõõrikute» nimel võitlusse, Rovanperä nõuab FIA-lt otsustavust

Solberg sai publiku hullutamisega hakkama, kuid rikkus seeläbi määruste punkti 12.21. Rootsi-Norra rallisõitja kaitses end ja arvas, et see polnud ohtlik sõit, kuid kohtunikud ei halastanud ja andsid talle minutilise trahvi. Lõpuks tuli Solbergil WRC2-klassis tunnistada Gus Greensmithi 1,2-sekundilist paremust.

Rovanperä hinnangul oli probleemi tuum selles, et see oli konkreetselt Portugali ralliks kehtestatud reegel ning tema hinnangul oli täiesti tõenäoline, et Solberg lihtsalt ei teadnud selle olemasolust.

Kalle Rovanperä. Foto: Toyota/McKlein

«See polnud tore ja ma arvan, et FIA peaks kehtestama reeglid, et sellised asjad (sõõrikute tegemine – toim.) oleksid publikukatsel lubatud, kuna see kiiruskatse ongi fännidele mõeldud. Ja kui fänne on tuhandeid, ei tee mõned sõõrikud kellelegi haiget,» ütles Rovanperä DirtFishile.

WRC spordireeglite artikkel 34.1.3 sätestab, et iga ralli saab ise otsustada, kas sõu-etteasted on lubatud või mitte. Portugali ralli korraldaja leidis, et sõitjatel ei olnud piisavalt ruumi, et seda turvalises keskkonnas teha. Siiski vähendati Solbergi karistust viielt minutilt ühele, sest ta tegi sõõrikuid katselõigul, mitte tavaliikluses.

Sel hooajal on sama regulatsioon kehtinud ka Rootsi ja Horvaatia MM-rallil, kuid Mehhiko etapil keelati sõu-esinemine kõikjal, erandiks olid kiiruskatseid. Monte Carlo ralli «sõõrikute» tegemist ei reguleerinud.

Hyundai tiimipealik Cyril Abiteboul usub, et kui sõitjatel ei lubata sõud pakkuda, kaotavad inimesed lõpuks huvi MM-sarja vastu. «Peame olema võimelised võistlust promoma. Meie eesmärk on lõbu, põnevus, me teeme asju, mida oma tavaautoga tavaliselt ei tehta. Me teeme midagi erilist. Nii et kui me midagi erilist ei tee, on oht, et muutume tavaliseks ja kaotame seega igasuguse huvi,» arvas Abiteboul.