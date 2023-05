Tänaku Portugali ralli sai mainekalt ralliajakirjanikult tagasihoidliku hinde, maksimumpunktid said lausa kaks meest

«Ta tunnistas ise, et see oli tal pea seitsme aasta jooksul halvim esitus. Ma ütleks, et ta on endaga natuke karm, aga Portugalis oli asi tippvormis Tänakust kaugel,» alustas Colin Clark Tänaku ralli kirjeldamist.

«Ta pole ilmselgelt veel [Ford] Puma seadistuse ja kiirusega rahul, aga kuni tiim teeb väsimatult tööd, et panna kokku komplekt, mida eestlane nõuab, peab Ott tegema kindlaks, et ta annab endast 110 protsenti iga kord, kui autosse istub.

See on peaaegu võimatu, nii et me andestame talle natuke kehva nädalavahetuse.

Kõige tähtsam on see, et taaskord õnnestus tal kuidagi saada korralik punktisaak, mis hoiab tema tiitlilootuseid vägagi elus,» lisas ralliajakirjanik.

