OTSEBLOGI ⟩ Euroliiga: Kaunases toimuval El Clásicol selgub Euroliiga teine finalist

Korvpalliväljakul on El Clásicot nähtud koguni 327 korda ning seni on veidi edukam olnud FC Barcelona. Neil on ajaloost kirjas 167 võitu, Reali 157 vastu ning kolm kohtumist on jäädud ka viiki. Sel hooajal peetud senisest viiest lahingust on lõppenud kolm Barcelona võiduga.