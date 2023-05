Bach andis mõista, et soovib olümpial näha agressorriikide sportlaseid

Märtsis otsustas ROKi täitevkomitee, et Venemaa ja Valgevene sportlased tuleks lubada neutraalsete sportlastena tagasi rahvusvahelistele areenidele. Kuigi Pariisi olümpia osas pole otsust tulnud, siis Venemaal ärihuvisid omava Bachi meelestatus on selge.

«ROKi soovitus on, et kõikide riikide sportlastel tuleks lubada osaleda juba toimuvatel [olümpia] kvalifikatsioonivõistlustel. Ma loodan, et paljud alaliidud nõustuvad meie soovitusega,» vahendab Venemaa riiklik uudisteagentuur TASS Bachi sõnu.