Latvala võimalikust muutusest WRC-sarjas: kes selle kinni maksab?

Praegu tarnib WRC-sarjas rehve Pirelli, kellel on käimas lepingu viimane aasta. Samas pole sõitjate tagasiside Pirelli rehvidele just liiga hea olnud. Eriti teravalt kritiseeriti Itaalia firma toodangut Portugalis.

Miks ei võiks WRC-sarjas valitseda aga vaba konkurents? «Vaba konkurents läheb automaatselt maksma. Minevikus toimunud rehvisõja ajal põletati raha vales suunas. Me vajame endale partnerit. EM-sarjas on asi teistmoodi, seal töötavad kolm brändi korraga. Ideaalolukord MM-sarjas oleks, kui Rally1-autodele toodaks rehve üks bränd ning Rally2-klassis oleks konkurents vaba,» lausus WRC Promotori spordidirektor Peter Thul.

Toyota rallimeeskonna pealiku Latvala sõnul on Pirelli oma kvaliteeti aastata jooksul tõstnud. Kui aga WRC-sari peaks vahetama rehvipartnerit, tekib Latvala sõnul üks probleem. «Kui toimub muutus, siis jääb praegu ladudes olev suur rehvihunnik kasutamata. Kes selle kinni maksab? See on hoopis teine teema. Kuid ikkagi, vaba konkurents tuleks kõigile kasuks,» lausus Latvala.