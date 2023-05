OTSEBLOGI ⟩ Cramo tegi esimese poolajaga Tartu vastu suure vahe sisse

Finaali jõudnud meeskonnad on sel hooajal omavahel kohtunud viiel korral. Kõik mängud on olnud ääretult võrdsed ja kumbki tiim enam kui kuue silmaga võitnud pole. Siiski on pealinna klubi olnud võidukas neljas ja Tartu vaid ühes kohtumises.