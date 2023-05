Tammeka üllatas Kaljut, Paide kaotas jälle punkte

Kalevi kasuks 11 meetri karistuslöögi teeninud Ats Purje ütles Soccerneti otseülekandes, et jääb viigiga rahule, kuigi mehega enamuses mängides võinuks teenida ka võidupunktid. «Ise lahendasime mingid momendid kehvalt. Vastane oli ka ohtlik. Hea, et tala ei saanud,» ütles ta.

«Paide on hea meeskond. Et neil punkte vähe, on kuidagi ebaõiglane. Palliga on nad head, aga õnneks pole nad palju väravaid löönud. Meie jaoks on raske hetk, kui peame domineerima. Musta hobuse roll sobib meile paremini,» lausus Purje.