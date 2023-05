Hamilton tõmbas intrigeerivale kuulujutule vee peale

Sel nädalal on vormelimeedia kirjutanud Ferrari huvist Hamiltoni vastu. Daily Mail andmetel on Ferrari valmis seitsmekordsele maailmameistrile pakkuma suisa 46 miljoni euro suurust aastapalka.

Nüüd avaldas Hamilton, et pole Ferrariga läbirääkimistes olnudki. «See on esimene kord, kui ma ei ole ise läbirääkimisi vedanud. Mul on selleks suurepärane meeskond ning saan ise oma tööle keskenduda. Räägin seda, mida tahan, ning saan öelda, et liigume [Mercedesega] edasi,» ütles Hamilton.

«Kui oled läbirääkimistes, siis on tavaline, et pinnale ilmub erinevaid spekulatsioone. Kui te ei kuule seda just minult, on asjad nii, nagu nad on. Võib-olla hakkas kellelgi igav, sest eelmine etapp jäeti ära. Oleme Mercedesega kohas, kus leping on peaaegu valmis,» lisas Hamilton.