OTSEBLOGI ⟩ Ukrainlanna võttis Ladies Tour of Estonial ette soolorünnaku

Näiteks on austerlanna Carina Schrempf Fenix-Deceuninck profitiimi hingekirjas. 28-aastane naine on Eestis käinud võistlemas juba 2015. aastal, kuid seda hoopis teisel alal. Schrempf, kes tegeles varem kergejõustikuga ja oli kümme aastat keskmaajooksja, käis Eestis viimati kergejõustiku U23 EMil.

Jooksjakarjääri pidi naine lõpetama Achilleuse kõõluse vigastuse tõttu. «Ma lihtsalt armastan rattaga sõita ja ma ei oleks kunagi osanud arvata, et võin sellel spordialal saada profiks,» sõnas Schrempf. Rattur ootab juba Ladies Tour of Estonial võistlemist koos Austria koondisega, kuhu kuulub teinegi kogemustega rattur, Kathrin Schweinberger, kes sõidab igapäevaselt CERATIZIT-WNT Pro Cycling naiskonnas ja on sel aastal saavutanud seitsmenda koha ühepäevasõidul Scheldeprijs. «Me sihime laupäeval poodiumikohta,» kinnitas Schrempf Austria koondise plaane.

Pika võistluskogemusega on starti tulemas ka Läti koondise esindaja Dana Rozlapa, kes on seitsmekordne Läti meister eraldistardis. «Ootan tugevat hooaja avamist ja loodan saavutada hea tulemuse, sest Ladies Tour of Estonia on minu esimene võistlus sellel aastal,» ütles Rozlapa. Rattur sõnas, et loodab oma suure kogemusepagasiga olla väärtuslikuks tiimiliikmeks noorematele ja vähema kogemusega ratturitele. «Ootan head meeskonnatööd ja põnevat võidusõitu koos rahvuskoondisega. Minu jaoks on rahvussärgis sõitmine ja oma riigi esindamine alati eriline,» lisas Rozlapa.