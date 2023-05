Neuville avaldas, mis muudatused ta Sardiina MM-ralliks teeb

Viimati peetud Portugali MM-etapil teenis Neuville viienda koha. Tema tiimikaaslased Sordo ja Lappi said vastavalt teise ja kolmanda koha. Kuigi Neuville’i kehva tulemuse võib kirjutada Hyundai tehnilise probleemi alla, oli belglasel ka töökorras autoga sõites tiimikaaslaste vastu keeruline. Seda sellepärast, et ta sõitis erineva seadistusega.

«Portugali ralli oli meile raske. Meil oli Dani ja Esapekkaga võrreldes erinev seadistus ja me arvame, et see oli ka põhjus, miks mul oli raskusi veojõu ja auto tasakaaluga. Nendega sarnase seadistuse peale minek peaks olema kasulik ning meid aitama. Ootan põnevusega, et seda juba proovida,» lausus Neuville Hyundai pressiteate vahendusel.

Sardiinia MM-etapilt ootab Neuville väljakutsuvaid kiiruskatseid ning kuuma ilma. «Kiiruskatsed on keerulised, sest teepind on ebaühtlane. Katsed on üsna kitsad ja tehnilised, vigadeks palju ruumi ei ole. Eesmärk on sellistes tingimustes võidelda hea tulemuse eest,» ütles Neuville, kes on MM-sarjas viiendal kohal.