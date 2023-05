Mõne nädala eest võitis USAs peetud heatasemelise rattavõistluse Tour of the Gila naiste arvestuses transsooline Austin Killips, kes on sündinud mehena. See tekitas paljudes naisena sündinud ratturites protestilaine, sest tegelikkuses lööb rattaspordis kaasa juba kümneid transnaisi ja neid tuleb üha juurde. Maailma rattaliit hakkaski teema üle arutlema.