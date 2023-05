Eesti olümpiaturniiri vastane kodustab Euroopa tippsarja MVP

Jah, absoluutselt ja see on koondise jaoks väga oluline. Nende puhul, kes on teinud sammu edasi, sõltub hästi palju sellest millise otsuse nad on oma agendiga vastu võtnud ja millise rolli nad on leidnud oma koduklubis. Nagu sa ka ütlesid, siis enamus mängijaid on teinud hea hooaja ja leidnud endale hea koha mängimiseks. Mul on selle üle hea meel, sest tänu sellele liigume ka koondisena edasi.

Lõpetuseks. Mainisid, et oled viimastel nädalatel mitmeid noorteklubisid üle Eesti külastanud. Mis mulje sulle klubide tegemised jätnud on ning mis täpsemalt klubi külastuste eesmärk on?

Eesmärk on klubidega teha koostööd. Kõik töö hakkab klubidest pihta ja see kuidas Eesti noorteklubid teevad tööd, on meile koondise vaates väga oluline. Me tahame seda sõnumit edasi anda, et koostöös me saame panustada nende töösse ja võtta järgmiseid samme. Siis liigub ka Eesti korvpall edasi.

Ma ei saa istuda kontoris soojas toas ja oodata, et klubid teevad kõik töö ära. Meil on vaja teha koostööd noorteklubidega. Minna nende juurde ja kohtuda nende treeneritega. Näha reaalselt, mis seal toimub ja millised mured ning kitsaskohad neil on. Koos klubidega me soovime saada paremaks ja nii saab tulevikus Eesti koondis tugevamaks.