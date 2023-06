OTSEBLOGI ⟩ Sardiinia ralli: Lappi haaras Ogier'lt liidrikoha, Tänak kogub vaikselt hoogu

Võtmesündmused

Neljapäev:

Tänaku autol purunes juba avakatsel rehv: õnneks juhtus see lühikese publikukatse lõpuosas ning märgatavat ajakaotust sealt ei tulnud.

Enne rallit:

Kui Virvesel pole Sardiiniast mingit varasemat kogemust ning Linnamäelgi on vaid mõrud mälestused, – mõlemad senised osalemised on lõppenud katkestamisega – siis Tänakule on Sardiinia MM-etapp olnud ajalooliselt väga edukas.

2012. aastal jõudis ta just Vahemere saarel esimest korda poodiumile, 2017. aastal kerkis saarlane Sardiinias ka esimest korda pjedestaali kõrgeimale astmele. Kusjuures, mõlemal korral kuulus ta M-Sporti.

Triumfirõõmu koges Tänak Sardiinias ka mullu, mil kihutas Hyundai ridades. 2019. aastalgi oli ta Toyotaga võidule lähedal, kuid punktikatsel purunes tema autol roolivõim, mistõttu tuli lõpuks leppida viienda kohaga.

«Sardiinia on mitmel viisil unikaalne ralli. Kiiruskatsed on väga nõudlikud ning pidamist on vähe, kuid samal ajal on puude ja kivide vahel olevad teed kitsad ning kiired. Olen alati seal sõitmist nautinud,» lausus Tänak tänavuse ralli eel M-Spordi pressiteenistusele.

«Kogu M-Spordi meeskond koostöös USAs baseeruvate Ford Performance’i kuttidega on teinud tööd, et astuda järgmised sammud. Meid ootab enne Sardiiniat ees kiire testipäev. Me uurime kõike, et lisakiirust saada,» ütles saarlane.

«Meie eesmärk on astuda samm lähemale konkurentidele. Asjad võtavad veidi aega, kuid olen kindel, et samm-sammult jõuame ühel hetkel kohale,» lõpetas Tänak.