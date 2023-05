CORNER 1 ⟩ Põnev ja pingeline e-spordi sari ning millise huvitav asjaga on võimalik virtuaalmaailmas äri teha?

Sisuliselt on saatesse kutsutud terve komplekt: sarja esikolmik, korraldajate esindaja ja ülekannete kommentaator. Teiste teemade hulgas räägitakse Juss Pareki ja Risto Kappeti tiitliheitlusest, millise huvitava asjaga on võimalik virtuaalspordimaailmas äri teha ning mis tunne on ühel päeval sõita 4 e-spordi võistlust järjest.