10 soovitust ratsavõistluse külastajale

Võistlustele on oodatud kogu pere, ka koerad!

Kust leida infot toimuvate võistuste kohta sinu piirkonnas? Kõik võistlused, stardijärjekorrad ja tulemused on leitavad Eesti Ratsaspordi Liidu infosüsteemis .

Suvel pane autosse kaasa ka vihmakeep ja istumisalus või matkatool, et tagada endale mugav olemine. Talvel on maneežides üsna jahe, nii et selga tasub panna soojad rõivad.