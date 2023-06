Soome legendi 8-aastane poeg püstitas maailmarekordi

8-aastane Jimi viskas rekordilise odakaare pühapäeval, kui sai 400 grammi kaalunud odaga tulemuseks 35.97. Seinäjoki kergejõustikukooli sõnul on tegu kaheksa-aastaste piirkonna rekordiga ning lisaks tähistas see tema vanuseklassi mitteametlikku maailmarekordit.

Mitteametlik maailmarekord on see seetõttu, et alla 17-aastaste puhul maailmarekordeid ametlikult kirja ei panda.

Pitkämäki treenib hetkel Soome odaviskajat Oliver Helanderi ja on varem rääkinud, et ei survesta oma poega odaviskajaks hakkama. «Ma olen mõned soovitused andnud ja ta on neid hästi järginud. Tal on endal põhiliselt selle spordi vastu huvi,» tunnistas ta.