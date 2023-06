Tragöödia Tšehhis: hobune surmas ratsutaja

«See oli üks meie võistlustel osaleja, kes leppis meiega kokku, et pärast viimast võistlust teeb ta oma teise hobusega veel mõned treeninghüpped. Ta oli koos treeneriga valmistunud väljakul, kus juhtus õnnetu kukkumine. Arstiõde, kes polnud veel võistluspaigast lahkunud, oli kohe tema juures ja alustas elustamist,» kirjeldas traagilise sündmuse asjaolusid võistluse korraldaja Tomáš Kocián veebilehele Jezdci.cz. Ta lisas, et vigastused olid kahjuks nii tõsised, et ratsanikku ei õnnestunud päästa