Rovanperä nõuab FIA-lt tegusi: tunnen fännidele kaasa

Pühapäevaseks võistluspäevaks on tavaliselt paremusjärjestus enam-vähem paika loksunud ning reaalselt on sõitjatel püüda vaid punktikatselt teenitavat kuni viite lisapunkti. Kuna pühapäeviti pole ka rehvivahetustsooni, siis sõidetaksegi tavaliselt rahulikult, et säästa autode jalavarje punktikatseks.

«Probleemi saaks väga lihtsalt lahendada, kui anda kõigile enne punktikatset neli uut rehvi. See ei nõuaks paljut. Siis saaksid kõik hommikuseid katseid korralikult sõita ja pealtvaatajatel oleks midagi vaadata,» ütles Rovanperä Rallit.fi-le antud intervjuus.

«Isegi, kui võidusõiduks ei lähe, siis sa saaksid sõita normaalse kiirusega, et leida punktikatseks tunnetust. Tihti on laupäeva õhtuks seis selge ja kui tiimikaaslased on üksteise järel, siis jääbki seis nii,» jätkas Toyota piloot.

Rovanperä on praegustes reeglites pettunud, sest inimesi ei huvita miljon eurot maksvad autod, mis ei sõida kiirelt.