Manchester United saab rekordilise summa eest endale uued omanikud

Kui esialgu spekuleeriti, et šeigil tuleb Unitedi eest lauale käia kuus miljardit eurot, siis praeguseks näib summa olevat mõnevõrra alanenud, jäädes pidama 5,8 miljardi juures.

Kui säärased sahinad tõepoolest kinnitust leiavad ning Glazerid Unitedi maha müüvad, kirjutatakse tehing rekordite raamatusse. Sporditiimide senine priskeim hinnalipik on nimelt 4,65 miljardit dollarit, mis käidi välja mullu NFLi ehk Ameerika jalgpalli klubi Denver Broncose eest.

Katari ajaleht Al-Watan, mis on otsapidi šeigi perega seotud, kirjutab: «Kõik uudised viitavad sellele, et šeik Jassimi viimane pakkumine Manchester Unitedi ostmiseks osutus edukas ja tehing saab kiiremas korraks avalikuks.»

Manchester United ametlikult siiski midagi veel kinnitanud pole, kuid tõsi on, et läbirääkimised katarlastega on kestnud juba mitu kuud.