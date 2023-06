«Sportlane peab ju kuidagi elama.» Euribor pitsitab kergejõustiku rekordinaist

Kortel on Soome pealinnas Helsingis terrassiga korter ning tema kodulaen on seotud 12 kuu euriboriga, mis oli pikalt miinuses, aga ületas eelmise aasta aprillis nulljoone. Kui varem maksis meie põhjanaaber euribori eest 170 eurot kuus, siis nüüd on summa kerkinud suisa 1270 euroni. «Kaalun, kas muuta laen kolme kuu euribori peale,» sõnas ta.

«Sport on minu töö ning saan startimise eest raha. Minevikus kogusid atleedid suvel kohvrite kaupa raha, kuid tänapäeval tuleb selleks olla tiitlivõistluste medalist või teenida raha sotsiaalmeedia abiga, et saaks profisportlase elu jätkata,» lisas Korte.

35-aastane spordiajakirjanduse kraadiga naine kostis ka, et kuna tal pole alaliidu ega riigi tuge, on stardiraha väga oluline. «Sportlane peab ju kuidagi elama,» ütles Korte, kelle tippmark on neli aastat tagasi joostud 12,72, mis on tänini Soome rekord.