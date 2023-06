OTSEÜLEKANNE ⟩ Kardisarja «Olerex toob Talendid Rajale 2023» II etapp Kartdagö Käina rajal

Kui esimene etapp Aravetel tõi rajale 29 uut hobikardivõitslejat, siis tänaseks on Käina etapile registreerunud juba 20 U10 ja 18 U12 vanusegrupi võistlejat. U10-klassis tulevad rajale enda edu kaitsma eelmise etapi esikolmik Märten Mäemurd, Aron Lind ja Robert Esinurm. U12-klassis on samuti kohal elmise korra liidrid Fernando Paimre, Marten Meindorf ja Airon Lind. Põnevaid sõite on oodata ka võistluskardisõitjatelt, kus on registreerunud kõigi kolme klassi Eesti paremik.