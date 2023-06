Endine juhendaja: Djokovici trennid olid paras sadomaso

«Eriti siis, kui midagi ei läinud talle korda. Mina olin seal, et teda toetada ja lasin end peksta. Selleks on meeskond olemas, et ta end paremini tunneks ja võistleks. Mõnikord oli see väga keeruline,» rääkis Ivanišević viidates Djokovici sadomaso treeningule, mis kestis kella kahest öösel kuni kuueni hommikul.

«Djokovic tõusis üles ja ütles, et tagantkäega peab töötama. Minu arvates oli tal see perfektne. Me parandame probleemi, kuid siis on juba uus mure. Iga päev oli midagi uut. Ta on perfektsionist,» ütles Ivanišević.