OTSEBLOGI ⟩ Ratingeni 10-võistlus: raskustes Lillemets sai esimseselt alalt võrdluses rekordiseeriaga plusspunkte

Talvel Euroopa sise-EMilt pronksi teeninud Lillemets lootis välishooaega alustada möödunud kuul Götzises, kuid väike vigastus sundis avastarti edasi lükkama. Ratingenis on ta stardis ning sihib isiklikku rekordit. Tema seniseks rekordiks on 2021. aastal Götzises püstitatud 8156 punkti.

«Isikliku tippmargi võiks küll teha. See on juba kaks aastat muutumatu püsinud ning olen sinna lähedale suutnud mitmeid võistlusi teha,» kostis Erki Noole käe all treeniv Lillemets.