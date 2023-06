Lionel Messi teenib koostööst autoritaarse režiimiga kümneid miljoneid

Kaks nädalat tagasi vallutas Messi maailma ajalehtede esiküljed üleminekuga Pariisi Saint-Germainist USA kõrgliigaklubisse Miami Inter. Möödunud aastal Kataris MMil Argentina koondise maailmameistriks aidanud Messi tähistab jaanipäeval 36. sünnipäeva. Kuigi tema jalg on endiselt terav, tuleb tunnistada, et ilmselt on tema parimad päevad möödas ning MLSist tal enam tagasiteed Euroopa tippliigadesse pole.