Keenia MM-ralli on Neuville'ile võtmetähtsusega

«Teame kõik, et Keenia võib meile olla hea etapp, meie auto on sellistes rasketes tingimustes üsna usaldusväärne ja tugev,» ei teinud Neuville saladust.

«Kuid teame ka seda, et Soome ja Eesti pole minu jaoks eelistatud võistlused. Need on etapid, kus Kalle on kindlasti tugev. Seega oli oluline Sardiiniast häid punkte teenida, kuid veelgi olulisem on teha hea esitus Keenias ja korjata veel punkte juurde. Tähtis on neid rohkem saada kui Kalle,» ütles Neuville DirtFishile.