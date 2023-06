VIDEO ⟩ Rovanperä võistles Aafrika kiireima mehega

🏃🏿‍♂️ MAN vs MACHINE 🚗



What happened when #WRC champion @KalleRovanpera met @Ferdiomanyala, the fastest man in Africa! 🤝🤩#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #SafariRallyKenya @ToyotaCFAOKE 🇰🇪 pic.twitter.com/YVkmXHV1Ju