Anett Kontaveidil jääb seljataha särav karjäär

2015. aastal murdis Kontaveit esimest korda maailma 100 parema mängija sekka ning maailma esimese 50 sekka jõudis ta 2017. aastal. 2021. aastal jõudis Kontaveit esmakordselt maailma esikümnesse ning parimal juhul jõudis ta maailma edetabelis teisele kohale. Sellega on ta ka ajaloo parim Eesti tennisist

Suurtel slämmidel jäi tema parimaks esituseks 2020. aasta Austraalia lahtised, kus ta jõudis veerandfinaali. Prantsusmaa lahtistel ja USA lahtistel jõudis ta parimal juhul neljandasse ringi ja Wimbledonis on tema seni parim tulemus kolmas ring. Seal on tal võimalik veel oma tulemust parandada.

Hetkel on Kontaveidi treeneriks saklane Torben Beltz, kuid varem on teda juhendanud ka näiteks Nigel Sears ja Dmitri Tursunov. Tennise mängimist alustas ta ema Ülle käe all, kes juhendas teda kuni 11. eluaastani.