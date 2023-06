Karjääri lõpetanud Kontaveidile kirjutati südamlikke pühendusi: tennis jääb sind igatsema, mina jään siin igatsema

Samal ajal, kui Eesti meediaportaalidele saadeti pressiteade Kontaveidi avaldusega, pani ta samasisulise postituse ka oma Instagrami kontole. Selle peale on mitmed mängijad talle pühenduse kirjutanud.

«Anett, ma pean nüüd tulema Eestisse sulle külla! Ma jään sind nii palju igatsema, et sa ei kujuta ettegi! Ma tean, et sinu järgmine peatükk saab olema jämmastav ja ma ei jõua ära oodata, mida sa järgmisena tegema hakkad. Ma ei jõua ära oodata, et teha sulle Wimbledonis suurim kalli. Armastan sind,» kirjutas USA tennisist Sloane Stephens.