Prokurör: veokilt surmava löögi saanud rattalegend ei käitunud teel korralikult

Jalgrattamaailma šokeerinud traagiline intsident on võtnud olulise pöörde: vahistati sakslasest veoautojuht Wolfgang Rieke, kes ajas alla ja tappis tuntud Itaalia jalgratturi Davide Rebellini. Pärast uurimist õnnestus Vicenza politseil saada Euroopa vahistamismäärus ning Rieke on praegu Saksamaal Münsteri vanglas vahi all.