Kontaveit andis endast sada protsenti ega kahetse midagi

Täna hommikul teatas Kontaveit ajakirjanikele, et on langetanud läbimõeldud ja kaalutletud otsuse lõpetada profikarjäär alles 27-aastaselt. Peamiseks põhjuseks oli seljavigastus, mis ei lubanud tal täiskoormusel treenimist ega võistlemist jätkata. «Tänaseks on selgunud, et minu seljas on toimunud nimme lülivaheketta degeneratsioon (Discopathia lumbalis). Seetõttu on võimatu nii tiheda konkurentsiga alal tipptasemel jätkata,» kirjutas Kontaveit hommikul ajakirjanikele saadetud e-kirjas.