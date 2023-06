Ronaldo jõudis uhke verstapostini!

Ronaldo teekond selle rekordilise saavutuseni on olnud tähelepanuväärne. Märtsis ületas ta meeste rahvuskoondise rekordit, teenides mängus Liechtensteini vastu oma 197. koondisemängu, millega ta edestas Kuveidi Bader Al-Mutawat. Lisaks sellele saavutusele on Ronaldo nimi ka kõigi aegade suurima väravalööjana meeste rahvusvahelises jalgpallis, mille arv on muljetavaldav 122 väravat.