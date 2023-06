NBA draftis osaleb mees, kes pole päevagi korvpalli mänginud

77. korda peetav NBA draft on tänavu eriti põnev, sest seal astub üles viimaste aastate üks talendikamaid korvpallureid Victor Wembanyama, kes on suundumas San Antonio Spursi.

Talendikaid korvpallureid leidub nimekirjas teisigi, kuid samuti on end draft'i üles andnud juuratudeng Jordan Haber, kel korvpalliga kokkupuude puudub. Kuidas see küll võimalik on?