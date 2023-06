Rovanperä lükkas ümber ehmatava kuulujutu

22-aastane Rovanperä on intervjuudes andnud alati mõista, et ta ei kavatse WRC-sarjas liiga kaua sõita. Seetõttu on liikvele läinud kuulujutud, millest metsikumad rääkisid, et Rovanperä lõpetab karjääri juba selle hooaja järel, mil lõpeb tema leping Toyotaga.