Rasmus Mägi tegi karjääri parima avavõistluse ning täitis MM-normi

See on tema karjääri parim hooaja avavõistlus. Eelmist hooaega alustas Mägi maikuus, kui jooksis avavõistlusel aja 48,66.

«Tore on jälle joosta ja seda tervena. Selle üle on kõige parem meel. MM-norm oli miinimumeesmärk. Eeldasin, et selle aja peaks jooksma ka siis, kui väike viga sisse lipsab. Paar kehvemat kohta jooksus olid, aga vähemalt on MM-norm tehtud ja sellega pole enam muret,» lausus Mägi ETV otseülekandes.