22-aastane modell ahistas mitmeid Inglismaa tippjalgpallureid

Sloani huviorbiiti kerkisid eeskätt Londoni Chelsea mängijad. Kohtuprotsessil tuvastati ahistamisjuhtumid kokku kolme Suurbritannia pealinna klubi mängija vastu. Nende hulka kuulusid 24-aastane Mount, 26-aastane Ben Chilwelli ja 22-aastane Billy Gilmour (viimane on alates eelmisest hooajast Brighton & Hove Albioni mängija).

Lisaks kümnetele tuhandetele jälgijatele Tikotis ja Instagramis on Sloan aktiivne ka populaarses täiskasvanutele suunatud keskkonnas Onlyfans. Uurimise käigus tuvastati, et naine muutis 21 korda telefoninumbrit ja pommitas sõnumitega Mounti, kellega tal oli 2020. aasta novembris üheöösuhe.

Mount hakkas kartma, et jälitaja ilmub ühel päeval Chelsea treeningväljakule ning jätkas tema blokeerimist. Gilmouri jaoks läks ahistamine nii hulluks, et ta pidi oma Instagrami kontolt eemaldama kõik sõbrad, et Sloan nendega ühendust ei saaks.