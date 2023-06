Jalgpallitähe loomaaia külastus lõppes haiglavoodis

Endine Hollandi noortekoondislane Marsman mängib hetkel USA kõrgliigas Miami Interi meeskonnas. Viimastel nädalatel on Interi populaarsus maailmas kasvanud tänu Lionel Messi liitumisega. Nõnda on suurema tähelepanu all ka nende kõik teised mängumehed.

«Troopilises kliimas elamise varjukülg on see, et isegi loomaaias võivad mürgised ämblikud sind hammustada. Selle tulemusena võid kolmeks päevaks haiglasse sattuda,» kirjutas jalgpalluri abikaasa sotsiaalmeedias, kus kinnitas, et tänaseks on mehega kõik korras.