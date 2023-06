Tänak: kruusal jääb lihtsalt kiirusest vajaka

Õhtuses meediaalas täpsustas Tänak, et Ford Pumaga pole siiski midagi konkreetset lahti. «Meil pole ühtegi suurt probleemi, asi on üldisem. Kruusal jääb meil lihtsalt midagi vajaka. Kõik on väga raske töö tulemus, aga üritame ikkagi jätkata,» sõnas saarlane ning lisas, et ega suurt midagi tänasest päevast kaasa võtta polegi.