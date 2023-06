Tänak: praegu on iga katse finiš meie jaoks kergendus

Ja nagu nendest tagasilöökidest veel vähe oleks, siis päeva viimasel katsel jäi Tänak vihma kätte, mistõttu tuli tal mudaroobastes sõita. «Kurat võtaks. Muljetavaldav. See on hullem kui slikkidega jääl sõitmine,» lausus ta katse lõpus muigamisi.

Õhtuses meediaalas uuriti Tänakult, mis emotsioon teda sellise pöörase katse lõpus valdas: oli see kergendus või frustratsioon? «Praeguses olukorras on iga katse finiš meie jaoks kergendus,» ei hakanud saarlane asja ilustama.

Kas kuues koht on praeguse kiiruse ja kahe rehvipurunemise juures parim, mis võimalik? «Seal me hetkel olema: peame sellega rahul olema.»

Homsete katsete osas ütles Tänak, et need kõige hullemad pole. «Lühem [8,33 km pikkune Malewa] on küll karm, aga teised kaks on liivasemad,» sõnas ta.