Lootusetust seisust välja roninud Eesti koondis jõudis Hõbeliiga finaali!

«Oleme sel nädalal trennis korralikult töötanud nii palliga kui ka füüsilise konditsiooni osas, ja ka vastase mänguga põhjalikult tutvunud. Kõik mängijad on positiivselt meelestatud ja õnnelikud, et nad siin on. Olen püüdnud neile rõhutada, et finaalturniir on lihtsalt osa treeningust ja ettevalmistusest. Sel nädalavahetusel on lihtsalt senise hooaja kaks kõige olulisemat trenni,» ütles Eesti koondise peatreener Alessandro Orefice enne mängu pressiteates.