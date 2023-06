Kas lähed punktikatsel suruma? Tänak vastas valju naeruga

Kui saarlaselt punktikatse peaproovi ehk Hell's Gate'i esimese läbimise järel selle kohta uuriti - kas ta läheb ikka punktikatsel vajutama - puhkes saarlane aga naerma. «Hahaha, ma poleks selleks nii kindel. Eks ole näha. See on karm ralli, aga proovime,» sõnas Tänak.

All Live'i kommentaatorid seda juttu muidugi ei uskunud ning olid veendunud, et saarlane läheb siiski punktikatsel teistele kohta kätte näitama. Ka 2019. aasta maailmameistri teod ei kippunud tema juttu toetama.

Nimelt näitas just Tänak punktikatse peaproovil kõige kiiremat minekut: Thierry Neuville'i edestas ta 0,6, Kalle Rovanperät 0,9, Elfyn Evansit 4,2 ja Sebastien Ogier'd 4,5 sekundiga.

Hiljem meediaalas mikrofoni ette astudes, lisas Tänak: «Praegu olin ma kas kolmas või neljas auto rajal, kuid sain juba [punktikatse peaproovil] väga palju pauke. Tee pole üldse heas olukorras. Praegu oli mõistagi tore eespool alustada, kuid teisel läbimisel on hoopis teine lugu. Meil on vastas mõned Hyundaid ja 4 Toyotat, seega raske on punkte saada.»