PUNKTITABEL ⟩ Rovanperä kihutab vaikselt teistelt eest

Suurima saagi Mustalt Mandrilt sai hoopis vanameister Sebastien Ogier, kes on tänavu, muideks, ainus sõitja, kes mitmel võidukihutamisel saanud võidušampust pritsida. Triumfiga tõusis prantslane ka MM-sarja üldarvestuses neljandaks, kuid liiga palju see (ilmselt) ei tähenda, kuivõrd täishooaega ta kaasa ei tee.

Miks ilmselt? Sest kuluaarides spekuleeritakse ikka ja jälle, et Ogier võib ühel hetkel ümber mõelda ja ikkagi üheksandat MM-tiitlit jahtima tulla. Siiani on ta need kuulujutud aga ümber lükanud.