Tänaku boss: me ei ole teistest miljoni kilomeetri kaugusel!

«Keenia on suurepärane! Kohtusime paljude toredate inimestega ja nägime imelisi fänne. Ralli ise oli meile muidugi üsna raske. Kahjuks lõppes poodiumikoha jaht mõlema sõitja jaoks juba reedel. Kuid saime punktikatselt neli punkti ja Tänak oli kokkuvõttes kuues. Me ei ole miljoni kilomeetri kaugusel! Punktikatsel näidatud kiirus tõestas, et autol on võimekust küll,» lausus Millener M-Spordi pressiteate vahendusel.